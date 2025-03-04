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ضبط 1385 قضية أمنية في محطات المترو والقطارات خلال يوم واحد

02:22 م الثلاثاء 04 مارس 2025

حملة أمنية - أرشيفية

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كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بوزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة لضبط المخالفات داخل مرفق مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية، مما أسفر عن ضبط 1385 قضية متنوعة خلال 24 ساعة.

جاءت الحملة بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث استهدفت مواجهة الجرائم والظواهر السلبية التي تؤثر على حركة المترو والقطارات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وباشرت النيابة التحقيق.

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حملة أمنية شرطة النقل والمواصلات وزارة الداخلية
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