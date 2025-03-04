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مصرع وإصابة 4 من أسرة واحدة في انقلاب سيارة بالقليوبية

02:19 م الثلاثاء 04 مارس 2025

إسعاف أرشيفية

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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهد الطريق الزراعي "القاهرة - الإسكندرية" أمام مزلقان زكي بطوخ حادث تصادم مأساوي، حيث لقي رب أسرة وزوجته مصرعهما وأصيب نجليهما بإصابات شديدة إثر تصادم سيارة ملاكي بالرصيف نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد قائدها.

تلقى اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية بلاغا بالحادث وجرى إخطار اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، وتبين أن الحادث نتيجة تصادم سيارة ملاكي برصيف على الطريق الزراعي "القاهرة ـ الإسكندرية" أمام مزلقان زكى بطوخ، نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد الأب المجني عليه.

وأسفر الحادث عن مصرع كلا من أحمد سعيد درويش "الزوج" وإيمان حافظ محمد "الزوجة" وإصابة نجليهما 5 و3 سنوات وأخطرت النيابة فتولت التحقيق وأمرت بندب المهندس الفني لفحص السيارة وسؤال المصابين والتصريح بدفن الجثتين.

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القليوبية الطريق الزراعي مزلقان زكي سيارة ملاكي
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