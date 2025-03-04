أول تعليق من دفاع البلوجر هدير عبد الرازق على تأييد حبسها سنة

كتب - أحمد عادل:

كشف دفاع البلوجر هدير عبد الرازق تفاصيل حكم محكمة مستأنف الاقتصادية، بتأييد حبس موكلته لمدة عام، على خلفية اتهامها بنشر الفسق والفجور.

وقال الدفاع، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن حكم المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحبس صدر غيابيًا، وبالتالي فهو ليس حكمًا نهائيًا، مؤكدًا أنه سيتقدم بمعارضة استئنافية على الحكم أمام المحكمة المختصة.

وكانت محكمة مستأنف الاقتصادية قد قضت، اليوم الثلاثاء، بتأييد حبس البلوجر هدير عبد الرازق لمدة سنة، وذلك في القضية المتهمة فيها ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء.

وفي وقت سابق، أصدرت المحكمة الاقتصادية حكمًا أوليًا بمعاقبة البلوجر هدير عبد الرازق بالحبس سنة، مع إلزامها بسداد كفالة قدرها 5000 جنيه لوقف تنفيذ الحكم، وذلك بعد إدانتها بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء، وارتكاب أفعال تخالف قيم المجتمع الأسرية، وتروج للفسق والفجور.