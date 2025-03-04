ضبط 41 كجم مخدرات و17 قطعة سلاح خلال حملات مكثفة بأسوان ودمياط

كتب- علاء عمران:

شنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملات مكبرة استهدفت ضبط العناصر الإجرامية الخطرة بمحافظتي أسوان ودمياط، مما أسفر عن ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة، وأسلحة نارية غير مرخصة، وتنفيذ مئات الأحكام القضائية خلال 24 ساعة.

وتمكنت القوات من ضبط 7 كجم من مخدر الحشيش، و2 كجم من مخدر البانجو، وكمية من مخدر الشابو بمحافظة أسوان، مع ضبط ثلاثة متهمين، أحدهم من العناصر الخطرة، كما جرى ضبط 14 قطعة سلاح ناري محلي الصنع وكمية من الطلقات المختلفة، بالإضافة إلى تنفيذ 667 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

وفي دمياط، ضبطت القوات 7 كجم من الحشيش، و17 كجم من البانجو، و8 كجم من مخدر الهيدرو، إلى جانب كميات من مخدري الهيروين والشابو، كما تم ضبط 3 قطع سلاح ناري غير مرخصة وكمية من الطلقات المختلفة بحوزة 6 متهمين، بينهم 4 مسجلين خطر.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة التحقيق.