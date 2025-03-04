إعلان

ضبط 41 كجم مخدرات و17 قطعة سلاح خلال حملات مكثفة بأسوان ودمياط

01:36 م الثلاثاء 04 مارس 2025

وزارة الداخلية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- علاء عمران:

شنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملات مكبرة استهدفت ضبط العناصر الإجرامية الخطرة بمحافظتي أسوان ودمياط، مما أسفر عن ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة، وأسلحة نارية غير مرخصة، وتنفيذ مئات الأحكام القضائية خلال 24 ساعة.

وتمكنت القوات من ضبط 7 كجم من مخدر الحشيش، و2 كجم من مخدر البانجو، وكمية من مخدر الشابو بمحافظة أسوان، مع ضبط ثلاثة متهمين، أحدهم من العناصر الخطرة، كما جرى ضبط 14 قطعة سلاح ناري محلي الصنع وكمية من الطلقات المختلفة، بالإضافة إلى تنفيذ 667 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

وفي دمياط، ضبطت القوات 7 كجم من الحشيش، و17 كجم من البانجو، و8 كجم من مخدر الهيدرو، إلى جانب كميات من مخدري الهيروين والشابو، كما تم ضبط 3 قطع سلاح ناري غير مرخصة وكمية من الطلقات المختلفة بحوزة 6 متهمين، بينهم 4 مسجلين خطر.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية أسوان ضبط مخدرات الأحكام القضائية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

صحتك في رمضان| فاكهة سحرية على السحور.. تمنحك التركيز والنشاط طوال نهار رمضان
سجينات بلا تهمة.. كيف ابتز نظام الأسد المعارضين بالنساء؟
بخصوص موعد الإفطار.. الإفتاء تحذر من فتوى خاطئة منتشرة في رمضان