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26 مصابا في حادث مرعب بمدخل مدينة أطفيح

12:21 م الثلاثاء 04 مارس 2025

الحادث

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كتب - محمد شعبان:

أصيب 26 شخصا في تصادم سيارتين ميكروباص بمركز أطفيح جنوب الجيزة اليوم الثلاثاء.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بمدخل مدينة أطفيح.

انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص اصطدام سيارتين ميكروباص بمدخل المدينة من طريق الجيش.

أسفر عن الحادث سقوط 26 مصابا نقلوا إلى مستشفى أطفيح المركزى للعلاج وتحرر محضر بالواقعة مع تجنيب آثار الحادث نهر الطريق.

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مدينة أطفيح حادث تصادم سيارتين المرور
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