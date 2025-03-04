"السواق فرمها 3 مرات".. حكاية فتاة نوبية تصارع الموت إثر حادث مروع بالتجمع (صور)

كتب - محمد شعبان:

مع أول أيام شهر رمضان الكريم، غمرت السعادة "سارة.م." وزميلاتها واتفقن على قضاء وقت ممتع بعد الإفطار، لكن الفتاة الجنوبية ذات الأصول النوبية لم تهنأ بفرحة سلبها منها قائد سيارة طائش لم يحترم قواعد المرور واضرب بالسرعة المقررة على الطريق عرض الحائط وارتكب حادثًا مأساويًا.

التاسعة مساء، توقفت عقارب الساعة بل والحياة بأكملها بشارع التسعين الشمالي نطاق التجمع الخامس، الكل في صدمة وذهول شديدين من هول الفاجعة، فتاة في منتصف العسرينات تصارع الموت بعد تعرضها لحادث مؤلم.

"سارة" حاول عبور الطريق -المزدحم بالسيارات- وصولا للجهة المقابلة في منطقة حيوية، لكنها فوجئت بسيارة ظن قائدها أنه قائد بارجة نفاثة تتجاوز سرعة الصوت، فصدمها مرة تلو الأخرى بل ثلاث مرات.

كواليس الحادث روتها أختها لـ"مصراوي"، تحدثت بصوت مبحوح من الأسى والحزن متذكرة تفاصيل المشهد الذي سيظل عالقًا في ذاكرتها للأبد. السائق المشكو في حقه صدمها للمرة الأولى فسقطت تحت عجلات مركبته، لم يكترث بما حدث لها ودهس جسدها كأنها جماد لن يصيبها مكروه.

المشهد الأكثر صعوبة وقسوة تعمد السائق دهسها للمرة الثالثة للفرار من موقع الحادث خشية تعرضه للمسائلة القانونية تاركًا الضحية تنزف دمًا ومصيرها بيد رب الأرض والسماء.

أهل الخير أسرعوا بنقلها إلى مستشفى الشفا ومنها إلى العناية المركزة بمستشفى الدمرداش، وتبين بالفحص الطبي المبدئي إصابتها ‎بشرخ في الجمجمة، وكدمة على المخ، وخلع في مفصل الحوض، وكسور في الحوض والساقين.

الصدمة الأكبر تجاوزت تفاصيلها تلك الكسور والشروخ، "سارة" أصيبت بفقدان للذاكرة من شدة ارتطام رأسها بالأرض كما أنها لا تقوى على الحركة لتلزم الفراش بلا حول ولا قوة.

نقطة الشرطة الملحقة بالمستشفى أحالت الموضوع إلى قسم الشرطة محل الحادث جغرافيًا، واستمع الضباط إلى أقوال مرافقتها للوقوف على ملابسات الواقعة نظرًا لعدم قدرة الضحية على استعادة أصعب لحظات في حياتها.

موقع الحادث الحيوي -يضم نحو 6 كاميرات- وثقت الواقعة المروعة بالكاملة وبرغم من ذلك السائق المتهم لا يزال حر طليق دون محاسبة وسط مناشدة من أسرة "سارة" للأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ومديرية أمن القاهرة بسرعة ضبطه وتقديمه إلى العدالة مؤكدين: "كل اللي محتاجينه القبض على الجاني".