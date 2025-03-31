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جثة طفل و3 مصابين.. مأساة على الطريق بالصف

10:10 م الإثنين 31 مارس 2025

حادث انقلاب سيارة ملاكي

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كتب - محمد شعبان:

لقي طفل مصرعه وأصيبت سيدتان وطفل في حادث سيارة بطريق الكريمات.

تلقى مدير قطاع جنوب الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود ضحايا بالطريق المشار إليه.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص انقلاب سيارة ملاكي بطريق الكريمات مما أسفر عن مصرع الطفل محمد صابر 15 عاما فيما أصيبت ياسمين محمد 29 عاما وشقيقتها هويدا 30 عاما والطفل محمد رجب عامان.

الشرطة أودعت الجثة ثلاجة المشرحة والمصابون الثلاثة نقلوا إلى مستشفى الصف المركزي للعلاج.

تحرر المحضر اللازم وأخطر حكمدار الجيزة بالواقعة.

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