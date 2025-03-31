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"تحويشة عمري راحت".. القبض على 3 خادمات اتهمتهن معدة برامج بسرقتها بالعمرانية

08:58 م الإثنين 31 مارس 2025

أرشيفية

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كتب - محمد شعبان:

ألقت قوات الشرطة القبض على 3 خادمات اتهمتهن مُعدة برامج بسرقة شقتها بمنطقة العمرانية غرب الجيزة.

العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع الغرب تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتحرير سيدة بلاغ باكتشافها سرقة مبلغ مالي ومشغولات ذهبية من مسكنها.

صاحبة البلاغ - تعمل في إعداد البرامج - تستعين بخادمات لمساعدتها في المناسبات، اتهمت 3 يحضرن على فترات بسرقتها.

الرائد أيمن سكوري رئيس مباحث العمرانية ألقى القبض على المشكو في حقهن لكن الثلاثة أنكرن الاتهامات المسندة إليهن وتم عرضهن على النيابة العامة التي طلبت التحريات.

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ضبط متهمين سرقة مشغولات ذهبية سرقة مبلغ مالي شرطة العمرانية
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