"أصحابه دفنوه مع حلمه".. نهاية مروعة لصاحب منزل في الهرم

حفرة عميقة للتنقيب عن الآثار

كتب - محمد شعبان:

حلم للثراء الفاحش دفع شابا للبحث عن كنز الأجداد المزعوم، استعان بصديقيه لمساعده في أعمال الحفر لكن النهاية خالفت توقعاته وانتهى به الحال جثة داخل حفرة مُبطنة بالأسمنت والسيراميك.

في أقل من 6 ساعات، نجحت الإدارة العامة لمباحث الجيزة في فك طلاسم العثور على جثة شخص مبلغ بتغيبه بمنطقة الهرم. تتبع خطوط السير ومناقشة آخر من شاهده وضعت الضباط أمام سيناريو وحيد لا ثالث له "الشخص المختفي لم يغادر منزله".

اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة كلف ضباط فرقة الهرم بقيادة العقيد محمد الجوهري بتكثيف التحريات حول المترددين على منزل هذا الشخص ومراجعة سجل مكالماته الأخيرة.

تحريات الرائد مصطفى الدكر رئيس مباحث الهرم بينت أن صاحب المنزل اتفق مع اثنين على مباشرة أعمال الحفر بمنزله بحثًا عن الآثار وفي أثناء الحفر انهارت عليه الرمال ليقرر شريكيه دفنه خشية تعرضهما للمسائلة القانونية.

بتقنين الإجراءات ألقى ضباط المباحث القبض على المتهمين وأقرا بصحة التحريات وعللا فعلتهما "مش هيبقى موت وخراب ديار" وأحال مأمور القسم المحضر إلى النيابة العامة لحسم مسألة الجثة سواء استخراجها أو تركها مدفونة.