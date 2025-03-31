إصابة 8 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق الكريمات

كتب - محمد شعبان:

أصيب 8 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الكريمات جوب الجيزة، مساء الاثنين.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بالطريق المشار إليه.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص انقلاب ميكروباص أعلى نفق عرب أبوساعد نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق اتجاه الصف.

أسفر عن الحادث سقوط 8 مصابين نقلوا إلى مستشفى 15 مايو للعلاج، وجنبت إدارة المرور حطام السيارة نهر الطريق.