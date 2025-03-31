الداخلية تكشف كواليس فيديو سرقة بلوجر داخل مركز تجميل بالقاهرة

القاهرة - مصراوي:



كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ادعاء بلوجر بتعرضها للسرقة داخل أحد مراكز التجميل بمدينة نصر.

التحريات بينت أن بلاغا ورد إلى قسم شرطة أول مدينة نصر من البلوجر (مقيمة بالجيزة) من داخل أحد مراكز التجميل "بدون ترخيص" بدائرة القسم، وأفادت بأنه خلال تصويرها إعلان دعائى للمركز؛ لبثه على مواقع التواصل الاجتماعى، تركت حقيبتها وبها مبلغ مالى داخل إحدى الغرف بالمركز المشار إليه.

البلوجر "روح" قالت إنها عقب انتهائها من الإعلان اكتشفت سرقة مبلغ 40 ألف جنيه من حقيبتها، واتهمت مالك المركز الشهير وعامل بالمركز بالسرقة.

وبمواجهتهما أنكرا ما نُسب إليهما، وعللا اتهامها لهما بسبب خلافات بينهم حول القيمة المالية للإعلان التى كانت المذكورة "روح" ستعده للمركز.

تحرر المحض اللازم، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.