"اتحرش بيا وأنا نازلة".. الداخلية تكشف كواليس فيديو "فتاة الميكروباص"

كتب- محمد الصاوي:

كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يظهر قيام أحد الأشخاص بالتحرش بفتاة أثناء نزولها من سيارة أجرة "ميكروباص" في دائرة قسم شرطة المعادي بالقاهرة.

وبالتحقيق، تم تحديد هوية الفتاة، المقيمة في دائرة قسم شرطة المعادي، التي أفادت بأنها تعرضت للتحرش في يوم 28 من الشهر الجاري، أثناء عودتها من العمل عندما كانت تستقل السيارة المذكورة، وعقب نزولها منها قام أحد الأشخاص بالتحرش بها.

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية مرتكب الواقعة، وهو عامل مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.