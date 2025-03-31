إعلان

"اتحرش بيا وأنا نازلة".. الداخلية تكشف كواليس فيديو "فتاة الميكروباص"

05:11 م الإثنين 31 مارس 2025

تعبيرية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد الصاوي:

كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يظهر قيام أحد الأشخاص بالتحرش بفتاة أثناء نزولها من سيارة أجرة "ميكروباص" في دائرة قسم شرطة المعادي بالقاهرة.

وبالتحقيق، تم تحديد هوية الفتاة، المقيمة في دائرة قسم شرطة المعادي، التي أفادت بأنها تعرضت للتحرش في يوم 28 من الشهر الجاري، أثناء عودتها من العمل عندما كانت تستقل السيارة المذكورة، وعقب نزولها منها قام أحد الأشخاص بالتحرش بها.

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية مرتكب الواقعة، وهو عامل مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

التحرش شرطة المعادي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

توفى نتيجة إصابته بأزمة قلبية أثناء صلاة العيد.. تشييع جنازة سكرتير عام محافظة الدقهلية- صور
عاجل - وفاة الفنانة إيناس النجار بعد صراع مع المرض
أمطار ورياح وأتربة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة