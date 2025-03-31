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ضبط 41 ألف مخالفة مرورية متنوعة في يوم واحد

04:51 م الإثنين 31 مارس 2025

مخالفة مرورية - ارشيفية

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كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية؛ لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة بمختلف المحافظات.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة، عن ضبط 41 ألف مخالفة مرورية متنوعة (663 مخالفة السير بدون تراخيص، 30167 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 572 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها لضبط المخالفات المرورية، تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

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الإدارة العامة للمرور الحملات المرورية
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