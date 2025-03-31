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إحباط ترويج 8 أطنان دقيق مُدعم في الأسواق

04:50 م الإثنين 31 مارس 2025

ضبط دقيق مدعم - ارشيفية

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كتب- رمضان يونس:

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن حملاته المكبرة لمكافحة الجرائم التموينية.

أسفرت الحملة عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة، حيث تم ضبط ما يقرب من 8 طن دقيق (أبيض وبلدي مدعم).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال القضايا المضبوطة.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.

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تل بني عمران شرطة التموين دقيق مُدعم المخابز السياحية الجرائم التموينية
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