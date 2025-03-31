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"سرقوني وأنا بصور".. بلوجر تتهم صاحب مركز تجميل والأمن يكشف الحقيقة

03:48 م الإثنين 31 مارس 2025

وزارة الداخلية

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كتب- محمد الصاوي:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي متضمناً ادعاء إحدى السيدات "صانعة محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي" بتعرضها لواقعة سرقة مبلغ مالي من حقيبتها داخل أحد مراكز التجميل بمدينة نصر بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة أول مدينة نصر بشكوى من السيدة المشار إليها (مقيمة بالجيزة) من داخل أحد مراكز التجميل "بدون ترخيص" بدائرة القسم، حيث أفادت بأنه خلال قيامها بتصوير "إعلان دعائي للمركز" لبثه على مواقع التواصل الاجتماعي، تركت حقيبتها وبها مبلغ مالي داخل إحدى الغرف بالمركز المشار إليه، وعقب انتهائها اكتشفت سرقة المبلغ المالي من حقيبتها، واتهمت (مالك المركز وعامل بالمركز) بالسرقة.

وبمواجهتهما أنكرا ما نُسب إليهما، وعللا اتهامها لهما بسبب خلافات بينهم حول القيمة المالية للإعلان التي كانت المذكورة ستقوم بإعداده للمركز.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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الأجهزة الأمنية مدينة نصر مراكز التجميل
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