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الأمن يكشف تفاصيل سرقة شقق سكنية بالجيزة ويضبط المتهم

03:47 م الإثنين 31 مارس 2025

ضبط متهم - تعبيرية

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كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة عدد من الشقق السكنية بأحد العقارات بالجيزة.

كانت أجهزة وزارة الداخلية رصدت تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة عدد من الشقق السكنية بأحد العقارات بمنطقة حدائق أكتوبر بالجيزة.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات في هذا الشأن وبسؤال حارس العقار أفاد بأن الشقق المشار إليه تحت الإنشاء واكتشافه سرقة بعض الأسلاك الكهربائية من داخل الشقق المشار إليها ولم يقم بالإبلاغ.

بإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (أحد الأشخاص - له معلومات جنائية) وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية" تم ضبطه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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الأجهزة الأمنية سرقة شقق وزارة الداخلية حدائق أكتوبر
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