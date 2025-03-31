ضبطيات العيد.. الداخلية: ضبط 334 كيلو حشيش في مداهمات أمنية بـ 3 محافظات

كتب ـ محمد الصاوي:

تمكنت قوات الأمن بقطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديريات الأمن، من ضبط كمية ضخمة من المخدرات.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، اليوم الأثنين، تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديريات الأمن من تحقيق النتائج الإيجابية الآتية:

مديرية أمن الإسماعيلية :

ضبط (عنصرين إجراميين "تخصص نشاطهما الإجرامي في جلب وتصنيع المواد المخدرة والإتجار بها") بدائرة مركز شرطة فايد، وبحوزتهما (50 كيلو جرام لمخدر الحشيش ومكبس لذات المخدر - 2 طبنجة - عدد من الطلقات).

ضبط عنصر إجرامي، وبحوزته (أكثر من 182 كيلو جرام لمخدر الحشيش) مخبأة داخل مخزن ملكه بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق.

مديرية أمن الغربية :

ضبط عنصر إجرامي بدائرة مركز شرطة السنطة، وبحوزته (أكثر من 95 كيلو جرام لمخدر الحشيش - طبنجة - عدد من الطلقات).

مديرية أمن بنى سويف :

ضبط(عنصرين إجراميين) تخصص نشاطهما الإجرامي في جلب المواد المخدرة بدائرة مركز شرطة الواسطى، وبحوزتهما (7 كيلو جرام لمخدر الحشيش - كيلو جرام لمخدر البانجو - كيلو جرام لمخدر الهيدرو - أقراص مخدرة - مكبس وبعض الأدوات المستخدمة في التصنيع - فرد خرطوش).

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة 20 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.