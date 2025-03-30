باعت العفش وطلبت الخلع.. تفاصيل قفز سيدة من الطابق الثالث هربًا من زوجها

كتب- صابر المحلاوي:

تُجري النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة لكشف ملابسات قفز سيدة من الطابق الثالث في منطقة الوراق بمحافظة الجيزة، هربًا من اعتداء زوجها عليها بعد اكتشافه أنها قامت برفع دعوى خلع ضده دون علمه، وقامت ببيع أثاث المنزل.

وطلبت النيابة العامة، تحريات الأجهزة الأمنية؛ للوقوف على تفاصيل الواقعة، كما تم الاستعلام عن الحالة الصحية للسيدة تمهيدًا للاستماع إلى أقوالها، بالإضافة إلى استدعاء الزوج وشهود العيان لكشف مزيد من التفاصيل حول الحادث.

كانت تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بسقوط سيدة من علو في منطقة الوراق.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، حيث تبين أن السيدة ربة منزل، قامت بالقفز من الطابق الثالث هربًا من تعدي زوجها عليها، بعد أن علم بأنها قامت بخلعه قانونيًا وباعت أثاث المنزل.

تم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما تواصل النيابة تحقيقاتها، وأمرت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع مواصلة استجواب الزوج لمعرفة ملابسات الواقعة بشكل كامل.