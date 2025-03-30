"ذبح نفسه أمام الأهالي".. التفاصيل الكاملة لـ العثور على جثة شاب بكرداسة

كتب- صابر المحلاوي:

تُجري النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة لكشف ملابسات العثور على جثة شاب ملقاة في منطقة حسن القناوي، قرب مسجد الفرقان بكرداسة، وسط ظروف غامضة.

أمرت النيابة بالتصريح بدفن الجثمان عقب الانتهاء من التقرير الطبي الشرعي، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية للوقوف على أسباب الوفاة وملابسات الحادث.

وتواصل الجهات المختصة فحص كاميرات المراقبة في المنطقة المحيطة، بحثًا عن أي أدلة قد تكشف غموض الواقعة، واستدعاء عدد من الشهود لسماع إفاداتهم حول اللحظات الأخيرة للشاب قبل العثور عليه.

وكشفت التحريات الأولية أن الشاب أنهى حياته من خلال نحر رقبته، بسبب مروره بأزمة نفسية، حيث عُثر عليه جثة هامدة وبها آثار ذبح واضحة، وهو ما أكدته إفادات شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة.

كانت الأجهزة الأمنية بالجيزة قد تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شاب ملقاة بمنطقة حسن القناوي، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية برفقة سيارة إسعاف إلى مكان الواقعة، حيث تم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة.

أفاد شهود العيان بأن الشاب أقدم على إنهاء حياته وسط ذهول الحاضرين، حيث لم يحاول أحد التدخل لإنقاذه، ما أثار حالة من الغضب والحزن بين الأهالي.

حررت الشرطة محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق لكشف تفاصيل الحادث واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.