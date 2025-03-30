قرار جديد من المحكمة بشأن ذبح سائق بمحيط "عزبة الخطيب"

كتب - رمضان يونس:

جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة الابتدائية، حبس " ع.ز" 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في واقعة اتهامه بقتل سائق على طريق بشتيل بإمبابة.

وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط محل ارتكاب الجريمة، كما استعجلت تقرير الطب الشرعي الخاص بالمجني عليه لكشف ملابسات الواقعة.

ووجهت النيابة العامة للمتهم "زناتى" تهمة قتل المجني عليه "محمود. ع" عمدًا مع الإصرار، وحيازة سلاح أبيض مطواة "قرن غزال".

وتلقى قسم شرطة المنيرة الغربية، بالجيزة، بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة سائق توكتوك أمام مصنع الكبريت على طريق بشتيل بعزبة الخطيب غارقًا في دمائه مصاب بطعنة في الرقبة.

وتبين من تحريات المباحث أن مشادة كلامية بين المجني عليه "محمود" والمتهم "زناتى" إثر تصادم الأخير بالأول، ما تسبب في إحداث تلفيات بالدراجة النارية التي يستأجرها الأخير، وسرعان ما تصاعدت الأمور بينهما على إثرها استل المتهم سلاح أبيض "مطواة" وباغت السائق بطعنة نافذة في الرقبة، أوقعته قتيلا في الحال.

تمكن رجال المباحث من ملاحقة الجاني، وإلقاء القبض عليه ومواجهته اعترف بارتكاب الجريمة بحق المجني عليه، وأحيل إلى النيابة العامة التي قررت حبسه.