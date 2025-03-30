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الداخلية تلاحق عصابات السرقة وتضبط 9 وقائع و5 سيارات مسروقة

04:30 م الأحد 30 مارس 2025

حملة أمنية - أرشيفية

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كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل له معلومات جنائية لممارسته نشاطًا إجراميًا تخصص في ارتكاب وقائع سرقة المساكن والشركات بأسلوب "كسر الكالون". وبمواجهته، اعترف بارتكابه 9 وقائع سرقات بذات الأسلوب، وأضاف بقيامه بالتصرف في المسروقات عن طريق بيعها لدى عميليه سيئي النية (عاملين)، تم ضبطهما وبحوزتهما المسروقات المستولى عليها.

كما ضبطت أجهزة الأمن تشكيلًا عصابيًا مكونًا من عاطلين لهما معلومات جنائية، تخصص نشاطهما الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع". وبمواجهتهما، أقرا بنشاطهما الإجرامي، وتم بإرشادهما ضبط السيارات المستولى عليها لدى عميليهما سيئي النية (عاملين، مقيمين بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية)، تم ضبطهما وبحوزتهما (5 سيارات "متحصلات وقائع سرقة" - أجزاء من سيارة).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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