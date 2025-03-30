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أمن المنافذ: تنفيذ 240 حكمًا قضائيًا وضبط 2643 مخالفة مرورية

03:00 م الأحد 30 مارس 2025

أمن المنافذ

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كتب- رمضان يونس:

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، حملات مكثفة لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية.

أسفرت الحملات، التي تم تنفيذها خلال 24 ساعة، عن ضبط 3 قضايا تهريب بضائع أجنبية الصنع، بالإضافة إلى ضبط 56 قضية أخرى في مجال الأمن العام، أبرزها مزاولة مهنة بدون تصريح ودخول دائرة جمركية بدون تصريح.

كما نجحت الحملات في تنفيذ 240 حكمًا قضائيًا متنوعًا، بالإضافة إلى ضبط 2643 مخالفة مرورية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المكثفة على جميع منافذ الجمهورية لضمان السيطرة الأمنية الكاملة.

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أمن المنافذ حملات امنية جرائم التهريب
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