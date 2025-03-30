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بعد 30 واقعة.. سقوط عصابة سرقة أبواب المقابر في بني سويف

01:27 م الأحد 30 مارس 2025

تشكيل عصابي - ارشيفية

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كتب- رمضان يونس:

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريتي أمن (بني سويف – أسوان) من ضبط تشكيل عصابي مكون من (3 أشخاص– مقيمين بدائرة مركز شرطة ببا ببني سويف) تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات الأبواب الحديدية من المقابر، مُتخذين من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

بمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم 30 واقعة سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط الأبواب المستولى عليها لدى عميلان سيئ النية.

ونجحت أجهزة الأمن في ضبط تشكيل عصابي مكون من (6 أشخاص لهم معلومات جنائية – مقيمين بدائرة مركز شرطة كوم أمبو بأسوان)، تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك".

بمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم 11 واقعة سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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