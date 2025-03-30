ضبط عنصرين إجراميين يصنعان أسلحة نارية في الدقهلية

كتب- أحمد عادل:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عنصرين إجراميين؛ لاتهامهما بتصنيع وبيع أسلحة نارية في الدقهلية.

معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الدقهلية أفادت قيام (عنصرين إجراميين - مُقيمان بدائرة قسم شرطة ميت غمر) بإدارة ورشة لتصنيع وبيع الأسلحة النارية غير المرخصة، متخذين من دائرة قسم شرطة ميت غمر مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وعثر بحوزتهما على (بندقية خرطوش – 5 فرد محلي – عدد من الطلقات - الأدوات والأجزاء المستخدمة في التصنيع) وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.