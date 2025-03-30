إعلان

"سرقوني وأنا بصور إعلان".. بلوجر تتهم مركز تجميل في مدينة نصر بسرقة أموالها

01:13 م الأحد 30 مارس 2025

ارشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - رمضان يونس:

تقدمت البلوجر "روح" ببلاغ إلى شرطة النجدة تتهم فيه مالكة بيوتي سنتر شهير في مدينة نصر وآخر بسرقة مبلغ 40 ألف جنيه من حقيبتها أثناء تصويرها إعلان لصالح المركز على منصات التواصل الاجتماعي.

وأكدت البلوجر في أقوالها أمام رجال المباحث أنها تلقت عرضًا من أحد مراكز تركيب الشعر الشهيرة بمدينة نصر، يتضمن حصولها على خدمة تركيب شعر مقابل تصوير إعلان للمركز.

وأوضحت الشاكية أنه بعد الانتهاء من تصوير الإعلان، تفاجأت باختفاء 40 ألف جنيه - المبلغ المالي الذي كان داخل حقيبتها-، مما دفعها لإبلاغ شرطة النجدة. واتهمت مالكة المركز وآخر بالضلوع في السرقة.

وبناءً على البلاغ، تمكنت قوات الشرطة من القبض على مالكة المركز والشخص الآخر المتهم. تم إحالتهما إلى النيابة العامة في مدينة نصر، حيث قررت النيابة إخلاء سبيلهما بعد سماع أقوالهما في القضية، وذلك بعد تنازل الشاكية عن المحضر إثر عودة المبلغ المالي المسروق إليها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مركز تجميل بلوجر مدينة نصر سرقة أموال
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

بالدليل.. أستاذ فلك بجامعة منهاتن: مصر الأصح علميًا وشرعيًا في رؤية هلال عيد الفطر
"ملابس خريفية".. الأرصاد تحذر المواطنين وتعلن تفاصيل طقس العيد