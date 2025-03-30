"سرقوني وأنا بصور إعلان".. بلوجر تتهم مركز تجميل في مدينة نصر بسرقة أموالها

كتب - رمضان يونس:

تقدمت البلوجر "روح" ببلاغ إلى شرطة النجدة تتهم فيه مالكة بيوتي سنتر شهير في مدينة نصر وآخر بسرقة مبلغ 40 ألف جنيه من حقيبتها أثناء تصويرها إعلان لصالح المركز على منصات التواصل الاجتماعي.

وأكدت البلوجر في أقوالها أمام رجال المباحث أنها تلقت عرضًا من أحد مراكز تركيب الشعر الشهيرة بمدينة نصر، يتضمن حصولها على خدمة تركيب شعر مقابل تصوير إعلان للمركز.

وأوضحت الشاكية أنه بعد الانتهاء من تصوير الإعلان، تفاجأت باختفاء 40 ألف جنيه - المبلغ المالي الذي كان داخل حقيبتها-، مما دفعها لإبلاغ شرطة النجدة. واتهمت مالكة المركز وآخر بالضلوع في السرقة.

وبناءً على البلاغ، تمكنت قوات الشرطة من القبض على مالكة المركز والشخص الآخر المتهم. تم إحالتهما إلى النيابة العامة في مدينة نصر، حيث قررت النيابة إخلاء سبيلهما بعد سماع أقوالهما في القضية، وذلك بعد تنازل الشاكية عن المحضر إثر عودة المبلغ المالي المسروق إليها.