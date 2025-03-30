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بسبب كلب.. تفاصيل مشاجرة "قصر مندي مصر الجديدة"- فيديو

12:11 م الأحد 30 مارس 2025

مشاجرة قصر مندي مصر الجديدة

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كتب- أحمد عادل:

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على طرفي المشاجرة التي وقعت في مطعم "قصر المندي" بمنطقة مصر الجديدة، بعدما تم تداول مقطع فيديو قصير يظهر جزءًا من المشاجرة.

وكان الحادث قد وقع قبيل أذان مغرب أمس السبت، حين دخل شاب إلى المطعم لشراء وجبة وكان يرافقه كلبه، وعندما طلب مدير المطعم من الشاب ترك الكلب خارجًا، رفض الشاب الامتثال لهذا الطلب، مما أدى إلى نشوب مشادة كلامية حادة بين الطرفين.

لكن الأمور سرعان ما تطورت إلى تشابك بالأيدي، حيث تطور الموقف بشكل مفاجئ، ليتدخل بعض العاملين بالمطعم بالاعتداء على الشاب، مما أسفر عن إصابته بإصابات متفرقة في جسده.

وقد أثار الحادث حالة من الذهول بين رواد المطعم، بينما تم تداول مقطع فيديو قصير للحظة المشاجرة على منصات السوشيال ميديا، ما أدى إلى تفاعل واسع بين المستخدمين وتعليقات متباينة حول الحادث.

ووفقًا للتحريات الأولية، تبين أن طرفي المشاجرة هما: "ي. ن."، شاب عاطل، وطرف ثاني هو "م. م." صاحب المطعم، بالإضافة إلى خمسة من العاملين بالمطعم.

وبعد التحقيقات الأولية، تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على كافة الأطراف المتورطة، وتم تحرير محضر بالواقعة. كما تم إبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

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مشاجرة قصر مندي مصر الجديدة مديرية أمن القاهرة مشاجرة
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