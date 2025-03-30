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"بيدوروا على مساخيط".. ضبط 7 أشخاص لتنقيبهم عن الآثار بالجيزة

05:07 ص الأحد 30 مارس 2025

التنقيب عن الآثار

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كتب- محمد فتحي:

ألقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الجيزة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، القبض على 7 أشخاص متهمين بالتنقيب عن الآثار في أطفيح.

البداية كانت بتوصل تحريات رجال البحث الجنائي في أطفيح، إلى تورط 7 أشخاص في التنقيب عن الآثار بإحدى المناطق التابعة لدائرة المركز.

بتقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم القبض على المتهمين، وضبطا معهم أدوات تستخدم في الحفر.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بالتنقيب عن الآثار، إذ تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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