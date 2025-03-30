بعد ضبطيات "ليلة العيد".. عقوبة تعاطي الحشيش: تصل إلى 15 سنة سجنًا

كتب- صابر المحلاوي:

يقبل بعض الشباب على تعاطي المواد المخدرة، خاصة الحشيش، خلال الأعياد والمناسبات، كجزء من سهراتهم مع الأصدقاء، لكن القانون المصري يضع عقوبات صارمة ضد التعاطي، بغض النظر عن توقيته أو دوافعه.

بضاعة العيد: ضبط مخدرات بقيمة 22 مليون جنيه

وكانت تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع مديريات الأمن في القليوبية، السويس، مطروح، الإسماعيلية، وسوهاج، من تنفيذ حملات أمنية مكثفة أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة تقدر قيمتها بأكثر من 22 مليون جنيه.

ما هي عقوبة تعاطي الحشيش؟

وفقًا للمحامي حسين منصور، فإن القانون يجرم تعاطي المخدرات بجميع أشكالها، حيث تصل العقوبة إلى السجن لمدة 15 سنة، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف جنيه، ومع ذلك، تظل مدة العقوبة خاضعة لتقدير القاضي، وعادةً ما تصدر الأحكام بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات في قضايا التعاطي.

كيف تتم محاكمة المتعاطي؟

المحامي عماد الدين أوضح أن المتهم يُحاكم أمام محكمة الجنايات وليس الجنح، وذلك وفقًا لقانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960.

ويشترط لضبط المتهم حالة التلبس، أي أن يرى رجل الضبط القضائي المتهم أثناء تعاطيه المخدرات بعينه، كما تجيز هذه الحالة تفتيش المتهم فورًا دون الحاجة إلى إذن النيابة، بشرط أن يكون التلبس واضحًا تمامًا.

ماذا يقول القانون؟

تنص المادة 39 من قانون المخدرات على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه، كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيئ لتعاطي المواد المخدرة، وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك، وتزاد العقوبة إلى مثليها إذا كان المخدر هو الكوكايين أو الهيروين أو أي من المواد المدرجة في الجدول."

استثناءات القانون:

لا يسري حكم هذه المادة على زوج أو أصول أو فروع أو إخوة من أعد أو هيأ المكان لتعاطي المخدرات.

القانون المصري لا يفرق بين أيام العيد أو غيرها عندما يتعلق الأمر بتعاطي المخدرات، فالعقوبة تسري طوال العام بغض النظر عن المناسبة أو التوقيت.

لكن مع ذلك، تشهد المناسبات والأعياد تزايدًا ملحوظًا في حالات تعاطي المخدرات، خاصة بين بعض الشباب خلال السهرات والاحتفالات، فلا يُعتبر هذا مبررًا قانونيًا، حيث يظل المتعاطي عرضة للعقوبات التي قد تصل إلى 15 سنة سجنًا وفقًا لظروف القضية والسلطة التقديرية للقاضي.

بضاعة العيد: ضبط مخدرات بقيمة 22 مليون جنيه

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع مديريات الأمن في القليوبية، السويس، مطروح، الإسماعيلية، وسوهاج، من تنفيذ حملات أمنية مكثفة أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة تقدر قيمتها بأكثر من 22 مليون جنيه.

وأسفرت الحملات عن ضبط 9 عناصر إجرامية في القليوبية بحوزتهم 71 كيلو جرامًا من المخدرات المتنوعة، و5000 قرص ترامادول مخدر، إلى جانب أسلحة نارية وذخائر. كما تم ضبط عنصرين إجراميين في السويس بحوزتهما 25 كيلو جرامًا من الحشيش، وعنصر إجرامي في مطروح بحوزته 15 ألف قرص من عقار التامول المخدر.

وفي سوهاج، ضبطت الأجهزة الأمنية 3 عناصر إجرامية بحوزتهم 5 كيلو جرامات من مخدر الآيس (الشابو)، وأسلحة نارية وذخائر، بينما تم ضبط عنصرين إجراميين في الإسماعيلية بحوزتهما 30 كيلو جرامًا من مخدر الحشيش.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم الاتجار في المخدرات وحماية المجتمع من مخاطرها.