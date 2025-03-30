تفاصيل مصرع شخصين وإصابة آخر في حادث تصادم بـ6 أكتوبر

كتب- صابر المحلاوي:

تجري جهات التحقيق إجراءاتها بشأن مصرع شخصين وإصابة آخر، إثر تصادم مروع بين سيارتين بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

أمرت النيابة العامة بإعداد تقرير طبي مفصل عن أسباب وفاة الضحايا، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ملابساتها، والاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب تمهيدًا لسماع أقواله حول ملابسات الحادث.

تشير المعاينة الأولية إلى أن الحادث قد يكون ناتجًا عن السرعة الزائدة أو فقدان السيطرة على عجلة القيادة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغًا عن وقوع حادث تصادم عنيف بين سيارتين ملاكي في أحد الطرق السريعة بمدينة 6 أكتوبر، مما أسفر عن وفاة شخصين على الفور، بينما نُقل المصاب إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

فور تلقي البلاغ، انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

جرى نقل المصاب إلى المستشفى، بينما تم إيداع الجثتين في المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وقامت إدارة المرور برفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.