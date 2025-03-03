مصرع عنصر إجرامى وإصابة اثنين في مداهمة بالبحيرة

كتب - علاء عمران:

أحبطت أجهزة وزارة الداخلية محاولة بؤرة إجرامية جلب كمية من المواد المخدرة والأسلحة النارية وأسفرت الحملة عن مصرع أحد عناصرها وإصابة اثنين وضبط الباقى عقب تبادل إطلاق النيران بالبحيرة.

وردت معلومات أكدتها تحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن البحيرة قيام بؤرة إجرامية تضم "7 عناصر إجرامية شديدة الخطورة - سبق إتهامهم والحكم عليهم فى عدد من الجنايات أبرزها "مخدرات، سرقة بالإكراه، خطف أنثى سلاح نارى، ضرب"، بمحاولة جلب كمية من المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة للاتجار بها متخذين من دائرة مركز شرطة إيتاى البارود مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى .

بتقنين الإجراءات تم استهدافهم ولدى استشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها وأسفر التعامل عن مصرع أحدهم وإصابة اثنين وضبط الأخرين وبحوزتهم "كمية من المواد المخدرة المتنوعة "65 كيلو جرام حشيش ، 8 كيلو حشيش خام معد للتصنيع ، 2 كيلو جرام هيروين ، كمية لمخدر الشابو - 16 قطعة سلاح نارى متنوعة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – الأدوات المستخدمة فى تصنيع المواد المخدرة – 3 قارب صيد لترويج ونقل المواد المخدرة".

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى 10 ملايين جنيه مع اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.