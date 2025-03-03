لعنة حرائق مواقع التصوير تعود.. النار تلتهم لوكيشن بالهرم ومصدر يكشف حصيلة المصابين

كتب - محمد شعبان:

أصيب 4 أشخاص -3 بحروق وآخر باشتباه كسر- إثر اندلاع حريق بلوكيشن تصوير بمنطقة الهرم غرب الجيزة، اليوم الاثنين.

مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب أمام الأهرامات.

مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة دفع بـ3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه لإدارة الإطفاء والإنقاذ البري بالتنسيق مع مأمور قسم الهرم ومفتش الفرقة.

تبين بالفحص اشتعال النيران بمسرح خشب بموقع تصوير "لوكيشن" على مساحة150 مترًا، مما أسفر عن سقوط 4 مصابين 3 منهم بحروق من الدرجة الأولى والرابع اشتباه كسر بالذراع ونقله إلى مستشفى الهرم.