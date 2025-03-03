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هبوط أرضي مفاجئ على الطريق الدائري باتجاه نزلة قليوب

05:44 م الإثنين 03 مارس 2025

هبوط أرضي

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كتب - أحمد عادل:

شهد الطريق الدائري بالقرب من نزلة قليوب بمحافظة القليوبية، اليوم، هبوطًا أرضيًا مفاجئًا، ما تسبب في حالة من القلق بين المارة والسائقين.

وعلى الفور، انتقلت الجهات المعنية إلى موقع الهبوط، حيث تم فرض كردون أمني حول المنطقة المتضررة حفاظًا على سلامة المواطنين.

وكشفت المعاينة الأولية أن الهبوط قد يكون ناتجًا عن أعمال حفر سابقة تسببت في خلل في التربة، وجارٍ العمل على البدء في الإصلاحات اللازمة.

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هبوط أرضي نزلة قليوب القليوبية
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