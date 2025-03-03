قضية ثأر الإخصاص .. الجنايات تحيل أورق المتهم الأول للمفتي

كتب - رمضان يونس:

أحالت الدائرة "2" بمحكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الإثنين برئاسة المستشار حسين فاضل عبد الحميد، بإجماع آراء أعضاء الدائرة أوراق المتهم الأول في الواقعةالمعروفة بثأر "قرية الإخصاص"، إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه.

وحددت المحكمة جلسة اليوم الثالث من انعقاد الدائرة في شهر مايو المقبل لورود رد المفتي والنطق بالحكم في أوراق الدعوي.

ترأس هيئة الدائرة المستشار حسين فاضل عبد الحميد الشحات رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبد الرحيم علي علي ومحمد حسن خطاب، وسكرتارية خالد شعبان.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 6327 لسنة 2024 جنايات الصف، والمقيدة برقم 2487 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، أن المتهمين الأول والثاني، وفق أوراق الدعوى، في الثامن من يناير 2024، قتلا المجني عليه "سعد س" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتا النية وعقدا العزم على إزهاق روحه بسبب خلافات ثأرية بينهما، وأعدا لذلك سلاحًا ناريًا "طبنجة" وذخائر حية. وما أن ظفرا به، حيث أيقنا سلفًا تواجده، حتى باغته الأول بإطلاق أعيرة نارية صوبه، محدثين إصابته التي أودت بحياته.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين "محمد ع."، و"حسام م."، ووالدتهما "ن. ج."، وآخر "طارق س."، تهمة الشروع في قتل المجني عليه "صبحي ع." عمدًا، بأن أطلق الأول صوبه عيارًا ناريًا محدثًا إصابته الواردة بالتقرير الطبي المرفق، قاصدين بذلك إزهاق روحه، إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو تدارك المجني عليه بالعلاج، على النحو المبين بالتحقيقات.

وذكرت النيابة أن المتهمين من الأول حتى الرابع حازوا سلاحًا ناريًا بماسورة مششخنة "طبنجة" بدون ترخيص، بأن أحرز الأول، وحاز الثاني حتى الرابع بواسطته ذخائر حية (طلقات نارية عيار 9 ملم) للسلاح الناري محل الاتهام السابق، دون أن يكون مرخصًا لهم إحرازها أو حيازتها، على النحو المبين بالتحقيقات.