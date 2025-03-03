"مصرع طفلين والأم تصارع الموت ".. تفاصيل ليلة الرعب في حريق شقة كرداسة

كتب- أحمد عادل

في مشهد مأساوي هزَّ منطقة كرداسة، لقي طفلان مصرعهما إثر اندلاع حريق مروع داخل شقة سكنية، بينما اضطرت والدتهما إلى القفز من الطابق الخامس للنجاة من ألسنة اللهب.

في إحدى العقارات السكنية، استقرت أسرة مكونة من أب وأم وطفلين في الطابق الخامس، ولم يمضِ على انتقالهم إلى المنزل الجديد سوى يومين فقط، وبدأو في التجهيز لفرش سكنهم، بحسب أحد شهود العيان لـ"مصراوي".

بعد الإفطار، هرع أهالي المنطقة على صوت صراخات الأم تستغيث، وعند وصولهم شاهدوا ألسنة اللهب تتطاير من داخل الشقة، حاول الجيران الدخول للشقة لكن النيران كانت حاجز بينهم وبين إنقاذ الضحايا.

وسط تصاعد الدخان الكثيف، حاولت الأم البحث عن مخرج لها وأولادها، لكن النيران حاصرت الأطفال داخل إحدى الغرف وتفحم جثمانهما، فلم تجد الأم أمامها سوى الشرفة كملاذ أخير، لتقفز من الطابق الخامس.

ارتطمت الأم بالأرض بعد سقوطها من الطابق الخامس، وقام الأهالي بنقلها إلي المستشفى في حالة حرجة، مصابة بكسور متفرقة بالجسد وحروق، وتم إيداعها في الرعاية المركزة تصارع الموت.

"الأم ألقت بنفسها من الشرفة بعد عدم تمكنها من الوصول لأولادها، وعثرنا على جثث الأطفال متفحمة داخل الشقة"، يقولها أحد شهود العيان لـ"مصراوي".

وكانت تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بلاغًا باندلاع حريق، داخل شقة سكنية في منطقة كرداسة.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإطفاء إلى الموقع وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على النيران.

وبالفحص تبين مصرع طفلين وإصابة الأم بكسور بالغة متفرقة بالجسد، إثر سقوطها من الطابق الخامس وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.