أمن المنافذ يضبط قضايا تهريب وهجرة غير شرعية وينفذ 291 حكمًا خلال 24 ساعة

كتب - علاء عمران:

كثفت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية حملاتها الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، ما أسفر عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية خلال 24 ساعة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط قضية تهريب بضائع عبر المنافذ الجمركية، إلى جانب تحرير 2920 مخالفة مرورية متنوعة.

كما تم ضبط 54 قضية في مجال الأمن العام، إضافة إلى ضبط 5 قضايا تتعلق بمكافحة الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات، فضلاً عن تنفيذ 291 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، فيما تواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط المخالفات والجرائم، ضمن جهودها لحفظ الأمن العام وإحكام السيطرة على المنافذ الحدودية.