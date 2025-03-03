​حجز محاكمة بلوجر شهير لاتهامه بسب وقذف رضوى الشربيني ​

كتب- أحمد عادل:

قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الاثنين، حجز محاكمة بلوجر شهير "ع. م." المتهم بسب وقذف والتشهير بالإعلامية رضوى الشربيني، إلى جلسة 17 مارس المقبل، للنطق بالحكم.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم تهم السب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشره محتوى مسيئًا تضمن عبارات تشهير بحق الإعلامية رضوى الشربيني، ما دفعها لتحريك دعوى قضائية ضده.

وتقدمت رضوى الشربيني ببلاغ رسمي إلى الجهات المختصة، متهمة البلوجر بالإساءة إلى سمعتها والتشهير بها علنًا، مطالبة بمحاسبته قانونيًا على ما بدر منه.​