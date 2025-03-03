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في قضية سب الخطيب.. ما الموقف القانوني لمرتضى منصور بعد حبسه 6 أشهر؟

03:02 م الإثنين 03 مارس 2025

مرتضى منصور

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كتب - أحمد عادل:

كشف المحامي عمرو عبد السلام الموقف القانوني لمرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، بعد صدور حكم بحبسه 6 أشهر، على خلفية اتهامه بسب وقذف محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، ومحمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.

وأوضح عبد السلام، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن حكم المحكمة الاقتصادية بحبس مرتضى منصور صدر غيابيًا، مما يعني أنه ليس حكمًا نهائيًا.

وأضاف أن رئيس نادي الزمالك السابق يحق له الاستئناف على الحكم خلال المدة القانونية المحددة، والتي تبلغ 60 يومًا من تاريخ صدوره.

كانت المحكمة الاقتصادية قد قضت بحبس مرتضى منصور لمدة 6 أشهر، بعد إدانته في قضية سب وقذف محمد عثمان ومحمود الخطيب.

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في قضية سب الخطيب مرتضى منصور بعد صدور حكم حبسه 6 أشهر الموقف القانوني
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