بينهم سيدات مجهولات.. تحريات الأمن تفك لغز ضحايا حادث الطريق الإقليمي

كتب- صابر المحلاوي:

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة عن هوية 21 من ضحايا حادث التصادم المروع الذي وقع بين سيارة نقل "تريلا" وأتوبيس وميكروباص أعلى الطريق الإقليمي، بينما لا تزال هوية 4 سيدات مجهولة حتى الآن.

أسماء المتوفين: نادية حسن سلام، 58 عامًا، مقيمة بمحافظة الجيزة، و4 سيدات مجهولات الهوية تتراوح أعمارهن بين 19 و38 عامًا.

أما المصابون فهم: جيهان سيد عبد العزيز، 28 عامًا - اشتباه كسر بالساقين، ويوسف السيد جابر، 13 عامًا - اشتباه كسر بالذراع الأيمن، وشهد إبراهيم خالد، 15 عامًا - اشتباه كسر بالقدمين، ونجار ضياء السيد، 16 عامًا - كدمات متفرقة بالجسم، وزينب سعيد صابر، 20 عامًا - اشتباه كسر بالحوض، وفرح رمضان شوقي، 15 عامًا - كدمات شديدة بالظهر، وشهد رمضان شوقي، 19 عامًا - كدمة بالظهر، وليلى حمدان رمضان، 17 عامًا - اشتباه ما بعد الارتجاج، ووردة رجب فؤاد، 15 عامًا - كدمة بالظهر، ومنة مصطفى سامي، 15 عامًا - اشتباه نزيف بالمخ ، وأحمد فايز عبد السلام محمد، 19 عامًا - اشتباه كسر بالساق الأيمن، وأم الهنا عاشور خالد، 52 عامًا - كدمة شديدة بالظهر، ومحمد ماهر محمد رمضان، 19 عامًا - إصابات متفرقة بالجسم،ومحمد شعبان عبد الله، 15 عامًا - اشتباه كسر بالساق اليسرى، وآية السيد محمد حسن، 13 عامًا - اشتباه كسر بالذراع الأيمن، والسيدة صابر عبد الرحمن، 14 عامًا - إصابات متفرقة بالجسم، وسهيلة صابر عبد الرحمن، 11 عامًا - إصابات متفرقة بالجسم، ومريم صابر عبد الرحمن، 12 عامًا - إصابات متفرقة بالجسم، ومحمد فاروق السيد، 14 عامًا - إصابات متفرقة بالجسم، وأيمن عمرو البساط، 16 عامًا - إصابات متفرقة بالجسم، وجميعهم من محافظة الجيزة.

لقى 5 سيدات مصرعهن وأصيب 20 آخرون إثر حادث تصادم مروع بين سيارة نقل تريلا وأتوبيس وميكروباص أعلى الطريق الإقليمي بنطاق محافظة الجيزة.

تم نقل الضحايا إلى مستشفى أشمون العام بمحافظة المنوفية ومستشفى وادي النطرون بمحافظة البحيرة، مع رفع حطام الحادث بالكامل من أعلى الطريق.

كانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا من الخدمات المعينة بالطريق الإقليمي يفيد بوقوع مصادمة ووجود مصابين. وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين وقوع التصادم بين سيارة نقل تريلا وميكروباص وأتوبيس، وأسفر عن مصرع وإصابة 25 شخصًا.

باشر رجال المباحث سماع أقوال شهود العيان، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالحادث للوقوف على ملابساته.

وأظهرت التحريات أن الحادث وقع صباح اليوم الاثنين أعلى الطريق الإقليمي قبل نزلة الصحراوي، بعد كارتة الخطاطبة، بسبب اصطدام سيارة نقل وأتوبيس تابع لإحدى الشركات، ما أدى إلى انقلاب الأتوبيس وإصابة 25 شخصًا، فارق 5 منهم الحياة متأثرين بإصاباتهم.

تم التنسيق مع مرفق الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى أشمون العام ومستشفى وادي النطرون، كما انتقلت قوات الأمن والمرور إلى موقع الحادث لإزالة الحطام، وإعادة حركة السير إلى طبيعتها، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.