مد أجل محاكمة مسلم ونور التوت في قضية سرقة لحن أغنية "أول حياتي ياما"

كتب- أحمد عادل:

قررت المحكمة الاقتصادية، مد أجل الحكم في القضية المتهم فيها مطربا المهرجانات مسلم ونور التوت، بسرقة لحن أغنية "أول حياتي ياما" للملحن حسن دنيا، وذلك لجلسة الدور الثاني من شهر مارس المقبل.

كان المحامي سامح قناوي قد تقدم ببلاغ ضد المطربين، اتهمهما فيه باستخدام لحن الأغنية المذكورة دون الحصول على إذن مسبق من صاحب الحق، ودمجه في مهرجان بعنوان "أنا قلبي عايز صرخة".

وأشار البلاغ إلى أن كلمات المهرجان تتضمن عبارات تخدش الحياء العام، وتهدد الذوق العام للمجتمع المصري.

البلاغ الذي حمل رقم 707652، تضمن أيضًا اتهام عدد من صناع المهرجان الآخرين، من بينهم: إسلام كابونجا، فيلو، وحمو الطيخا، بالإضافة إلى إحدى شركات الإنتاج الفني، بارتكاب انتهاك واضح لحقوق الملكية الفكرية الخاصة بالملحن حسن دنيا.