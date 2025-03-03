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قرار قضائي جديد بشأن 9 متهمين في قضية "أحداث مجلس الوزراء"

01:30 م الإثنين 03 مارس 2025

المستشار محمد السعيد الشربيني

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كتب - صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة في بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الاثنين، تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء"، والمتهم فيها آخرون سبق صدور أحكام ضدهم، وذلك لجلسة 4 مايو المقبل، لاستكمال المرافعة.

ووجهت للمتهمين، وآخرين سبق الحكم عليهم، تهم ارتكاب جرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنع قوات الأمن من أداء عملها في تأمين وحماية المنشآت الحكومية.

كما تضمنت قائمة الاتهامات الحريق العمدي لمبانٍ ومنشآت حكومية، واقتحامها، وإتلافها، بالإضافة إلى التخريب العمدي وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.

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قضية أحداث مجلس الوزراء محمد السعيد الشربيني أحداث مجلس الوزراء
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