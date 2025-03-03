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تنفيذ 68 ألف حكم قضائي وضبط 78 سلاحا ناريا خلال يوم بالمحافظات

01:09 م الإثنين 03 مارس 2025

حملات امنية

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كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملاتها الموسعة بجميع مديريات الأمن، مما أسفر خلال 24 ساعة عن ضبط 78 قطعة سلاح ناري بحوزة 73 متهمًا، وضبط 305 قضايا مخدرات، بالإضافة إلى تنفيذ 68,720 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

كما تمكنت القوات من ضبط 224 متهمًا هاربًا، و9 متهمين في قضايا بلطجة، إلى جانب ضبط 260 دراجة نارية مخالفة، و24,871 مخالفة مرورية متنوعة.

وفي إطار جهود الحد من القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، تم فحص 52 سائقًا على الطرق السريعة، وتبين تعاطي 7 منهم للمواد المخدرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية لضبط الخارجين على القانون، وتعزيز الأمن والاستقرار في جميع المحافظات.

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حملات امنية وزارة الداخلية ضبط اسلحة ضبط مخدرات
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