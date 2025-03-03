رادارات المرور ترصد 30 ألف مخالفة لتجاوز السرعة في 24 ساعة

كتب - علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور جهودها بالتنسيق مع إدارات المرور في مديريات الأمن المختلفة.

وأسفرت الحملات، خلال 24 ساعة فقط، عن ضبط 42341 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 811 مخالفة سير بدون تراخيص، و18 دراجة نارية مخالفة، و29844 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و10 مخالفات لمواقف عشوائية، و748 مخالفة استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، و29 مخالفة لشروط التراخيص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، فيما تواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط الحالة المرورية وتحقيق الانضباط على الطرق.