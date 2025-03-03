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تفاصيل مصرع وإصابة 25 شخصا فى تصادم مروع أعلى الإقليمى

12:44 م الإثنين 03 مارس 2025

تصادم مروع - ارشيف

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كتب- صابر المحلاوي:

لقت 5 سيدات مصرعهن وأصيب 20 آخرين إثر حادث تصادم مروع بين سيارة نقل تريلا وأتوبيس وسيارة ميكروباص أعلى الطريق الاقليمى نطاق محافظة الجيزة، وتم نقل الضحايا إلى مستشفى أشمون العام بمحافظة المنوفية ومستشفى وادي النطرون ورفع حطام الحادث بالكامل أعلى الطريق.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق الإقليمى بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين تصادم تريلا وسيارة ميكروباص وأتوبيس وأسفر الحادث عن مصرع وإصابة 25 شخصا تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث.

وكشفت تحريات مباحث الجيزة أن الحادث وقع أعلى الطريق الإقليمي قبل نزلة الصحراوي بعد كارتة الخطاطبة صباح اليوم الاثنين، بعد اصطدام سيارة نقل وأتوبيس تابع لإحدى الشركات، ما أدى إلى انقلاب الأتوبيس وإصابة 25 شخصًا فارق 5 منهم الحياة متأثرين بإصاباتهم.

وتلقت الجهات المعنية بلاغا بحادث تصادم وانقلاب أتوبيس شركة على الطريق الإقليمي نطاق الجيزة، وعلى الفور تم التنسيق مع الإسعاف لنقل المصابين إلى أقرب المستشفيات وهو مستشفى أشمون العام بالمنوفية ومستشفى وادى النطرون بالبحيرة.

وانتقلت قوة أمنية لتحقيق في الواقعة كما انتقلت عناصر المرور والدفع بمعدات ثقيلة لإزالة آثار الحادث وإعادة حركة المرور إلى طبيعتها مرة أخرى، وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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