ضبط 4 سيدات بالسويس بحوزتهن مواد مخدرة بقيمة مليون جنيه

كتب- علاء عمران:

نجحت الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس بقطاع أمن المنافذ في ضبط 4 سيدات، لإحداهن معلومات جنائية، وذلك أثناء عبورهن نفق الشهيد أحمد حمدي بدائرة قسم شرطة الجناين بمحافظة السويس.

وأسفرت عملية التفتيش عن ضبط كمية من المواد المخدرة المتنوعة بحوزتهن، شملت 11 كيلو جرامًا من مخدر الهيدرو، و4.5 كيلو جرام من مخدر الحشيش، وتُقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالي مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ عرض المتهمات على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة وإحكام السيطرة على المنافذ الحدودية.