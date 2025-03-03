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الداخلية تضبط 9 ملايين جنيه من تجار العملة

12:02 م الإثنين 03 مارس 2025

تجار العُملة

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كتب- علاء عمران:

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية توجيه ضرباتها المتلاحقة لضبط المتورطين في جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، حيث تمكنت من ضبط مبالغ مالية بقيمة 9 ملايين جنيه بحوزة عدد من تجار العملة.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدة قضايا في مجال الاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية المختلفة، بإجمالي مبالغ تقترب من 9 ملايين جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة على أسعار العملات من خلال إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما يمثله ذلك من تأثيرات سلبية على الاقتصاد القومي.

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