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بسبب خلاف على الميراث.. ضبط شخص للتعدي على آخر بالضرب

11:58 ص الإثنين 03 مارس 2025

ضبط شخص

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كتب - علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تضرر أحد الأشخاص من أحد أقاربه، لقيامه بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته، بسبب وجود خلافات عائلية بينهما، بالإضافة إلى قيامه بتهديده وتهديد أسرته.

وبالفحص، تبين وجود خلافات بين الشاكي وخاله بسبب نزاع على الميراث، قام على إثرها الأخير بالتعدي على الشاكي بالضرب محدثًا إصابته، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وعقب ذلك قام المتهم بتهديده وتهديد أسرته لإجبارهم على التنازل عن المحضر المشار إليه.

وباستدعاء المشكو في حقه، أقر بالخلافات المشار إليها، وتم أخذ التعهد اللازم عليه بعدم التعرض للشاكي وأسرته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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