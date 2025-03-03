إعلان

المطافي تنقذ مصابين باختناق من الموت بشقة المطرية

10:47 ص الإثنين 03 مارس 2025

حريق داخل شقة سكنية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


كتب - محمد شعبان:

سجل حريق شقة سكنية بالمطرية حالتي اختناق نقلتا إلى المستشفى للعلاج.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إخطارا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من عقار بشارع حلمي.

دفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بـ3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه بالتنسيق مع مفتش القطاع.

تبين بالفحص اشتعال النيران داخل شقة بالدور الأرضي بالعقار رقم 36 والمكون من 12 طابقا مما أسفر عن حالتي إصابة اختناقا بالدخان.

حاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران وأخمدوا الحريق بعد إجلاء المصابين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حريق شقة سكنية المطرية حالتي اختناق المطافي تنقذ مصابين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

صحتك في رمضان| ترفع الضغط والسكر.. 3 مشروبات احذر تناولها على السحور