المطافي تنقذ مصابين باختناق من الموت بشقة المطرية
كتب - محمد شعبان:
سجل حريق شقة سكنية بالمطرية حالتي اختناق نقلتا إلى المستشفى للعلاج.
تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إخطارا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من عقار بشارع حلمي.
دفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بـ3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه بالتنسيق مع مفتش القطاع.
تبين بالفحص اشتعال النيران داخل شقة بالدور الأرضي بالعقار رقم 36 والمكون من 12 طابقا مما أسفر عن حالتي إصابة اختناقا بالدخان.
حاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران وأخمدوا الحريق بعد إجلاء المصابين.
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