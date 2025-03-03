تريلا تتسبب في حادث مروع بالصحراوي ونقل 8 مصابين للمستشفى



كتب - محمد شعبان:

أصيب 8 أشخاص في حادث تصادم جماعي أعلى الطريق الصحراوي اليوم الاثنين.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين قبل كارتة السادات.

انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص تصادم سيارة نقل ثقيل "تريلا" بعدة سيارات في الاتجاه القادم من الطريق الإقليمي.

وسجل الحادث 8 مصابين نقلوا إلى مستشفى أشمون العام للعلاج وتحرر محضر بالواقعة.