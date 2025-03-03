حادثة بعد الفطار.. تفاصيل إصابة 5 أشخاص أعلى دائري الوراق

كتب- صابر المحلاوي:

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة، ملابسات إصابة 5 أشخاص أعلى دائري الوراق بعد الإفطار؛ حيث تبين وقوع حادث تصادم بين سيارتين أسفر عن سقوط المصابين.

وأصيب 5 أشخاص، بينهم 3 أطفال، في حادث تصادم سيارتين على الطريق الدائري بالجيزة.

وتلقت الأجهزة الأمنية والمرورية بلاغًا بالحادث، حيث انتقلت سيارات الإسعاف إلى الموقع، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الوراق المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

أفادت التحريات أن المصابين هم "ف. ع. ص"، 15 عامًا، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم و"و. ق. م" 33 عامًا، جروح وسحجات بالوجه وشقيقتها "د. ق" 38 عاما، جروح بالوجه وكدمات بالظهر والكتفين و"م. ي. ح" 6 سنوات، جرح بالفم وشقيقتها "ر. ي" 11 عاما، كدمات متفرقة بالجسم.

وتواصل الجهات المعنية تحقيقاتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.