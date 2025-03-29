كيف تحصل على لوحة سيارة مميزة؟.. مزايدة تصل إلى 800 ألف جنيه

كتب- صابر المحلاوي:

أعلنت بوابة مرور مصر الإلكترونية عن مزايدة على لوحة سيارة مميزة تحمل الرقم "ص ق ر 12"، حيث بلغ سعرها حتى الآن 800 ألف جنيه، ويتنافس عليها 6 أشخاص، ومن المقرر انتهاء المزايدة اليوم السبت 29 مارس 2025.

إذا كنت ترغب في الحصول على لوحة معدنية مميزة لسيارتك، إليك الخطوات البسيطة التي يمكنك اتباعها عبر الموقع الرسمي للمرور:

خطوات الحصول على لوحة سيارة مميزة:

-الدخول إلى الموقع الرسمي لبوابة مرور مصر الإلكترونية.

-الضغط على خيار "لوحتك".

-إدخال البيانات المطلوبة بدقة.

-النقر على "كون لوحتك الآن".

-كتابة الحروف والأرقام التي ترغب بها، ثم الضغط على "بحث".

بعد إرسال طلبك، سيتم إدراج اللوحة في المزادات المتاحة، وفي حال فوزك، يمكنك الدفع إلكترونيًا باستخدام بطاقتك الائتمانية أو سداد المبلغ نقدًا في أحد البنوك المعتمدة.





